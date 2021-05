Tokyo, "cancellate le Olimpiadi": la quarta ondata di Covid e la richiesta allarmante di 6mila medici

19 maggio 2021 a

"Cancellate le Olimpiadi": una richiesta allarmante che arriva direttamente da Tokyo, la città che dovrebbe ospitare i giochi olimpici dopo lo slittamento di un anno fa a causa della pandemia da Covid. In particolare, l'associazione dei medici di Tokyo ha esortato il Comitato olimpico nazionale a non organizzare il più grande evento sportivo in programma per questa estate, per via dell'aumento delle infezioni di coronavirus.

I rischi, insomma, sarebbero troppi. L'appello, sottoscritto da 6mila dottori della capitale giapponese, arriva a meno di dieci settimane dall’apertura dei Giochi. La cerimonia, infatti, è prevista per il 23 luglio. Intanto in Giappone è in corso quella che è stata definita come la quarta ondata del virus. E non aiuta il fatto che la vaccinazione stia procedendo a rilento, soprattutto perché l’unico farmaco autorizzato è Pfizer ma anche per via della marcata carenza del personale medico in grado di somministrare le dosi.

"La cancellazione di un evento che ha il potenziale di aumentare in modo esponenziale i contagi da Covid e le vittime della malattia è la cosa più giusta da fare", ha spiegato l’associazione in un comunicato. Intanto, però, gli organizzatori hanno fatto sapere che quasi il doppio delle persone si è fatto avanti per le 200 posizioni di medici sportivi necessari durante le Olimpiadi, mansioni equiparabili al volontariato e non retribuite. Tuttavia i cittadini giapponesi, proprio come i medici, non sarebbero così propensi a ospitare i Giochi: in un recente sondaggio del quotidiano progressista Asahi Shimbun - riportato dall'Ansa - oltre l'80% delle persone interpellate si è dichiarato contrario alla loro organizzazione o comunque favorevole al loro rinvio.

