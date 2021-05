Tokyo 2021, Jessica Rossi ed Elia Viviani i portabandiera dell'Italia: a giugno l'investitura al Quirinale

20 maggio 2021 a

Saranno Jessica Rossi ed Elia Viviani i portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma il 23 luglio. La novità della coppia era un'idea di cui si parlava da tempo al Coni ed è in linea con le indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico (Cio) sulla parità di genere. La Rossi ha 29 anni, è emiliana ed è una tiratrice a volo. Ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Londra 2012 nel trap femminile, stabilendo il record del mondo con 99 piattelli colpiti su 100.

Elia Viviani, invece, ha 32 anni ed è di Verona. Si tratta di un ciclista e specialista sia della pista che della strada. La medaglia d'oro l'ha vinta gareggiando su pista nell'omnium ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro nel 2016. Ma ha conquistato anche sette titoli ai campionati europei e due medaglie d'argento e una di bronzo ai campionati del mondo. Nella carriera su strada, invece, si è imposto in cinque tappe del Giro d’Italia, una nel 2015 e quattro nel 2018, in tre tappe della Vuelta 2018 e in una tappa al Tour 2019.

Il 23 giugno - come riporta il Corriere della Sera - si terrà il ricevimento al Quirinale davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la cerimonia di investitura, la consegna della bandiera agli alfieri dell’Olimpiade e della Paralimpiade. Cinque anni fa la portabandiera era stata la campionessa di nuoto Federica Pellegrini.

