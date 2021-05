Gigio Donnarumma, addio? "Offerto al Barcellona", la mossa di Mino Raiola che terremota il Milan

21 maggio 2021 a

a

a

Il futuro di Gigio Donnarumma è ancora in bilico a tre giorni dalla fine del campionato. I colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza col Milan sono fermi da tempo: i rossoneri sono fermi alla loro offerta da 8 milioni all'anno, mentre l'agente del calciatore, Mino Raiola, ne chiede 10. Su Donnarumma si sono fiondati i grandi club: dalla Juventus (che avrebbe pronta un’offerta da circa 10 milioni a stagione), ai titolati club stranieri. Snodo decisivo per la scelta finale potrebbe essere la qualificazione in Champions League che si deciderà all’ultima giornata. Se il Milan dovesse qualificarsi le possibilità di rimanere a Milano aumenterebbero. Chi invece in Champions c'è già è il Barcellona, che sarebbe alla finestra per assicurarsi le prestazioni del numero uno della Nazionale.

Juventus-Milan con il caso Donnarumma: il portiere conteso nella sfida Champions

Secondo il quotidiano spagnolo AS, Mino Raiola avrebbe offerto Donnarumma a parametro zero al Barcellona, alle prese con la rivoluzione del presidente Laporta che vuole convincere Messi a restare. Il nuovo presidente "apprezzerebbe molto il portiere della Nazionale azzurra e per fargli spazio i catalani potrebbero mettere sul mercato Ter Stegen", scrivono dalla Spagna. La trattativa però si scontra con le esigenze economiche del club catalano, perché viste le alte richieste di Raiola il club blaugrana sta attraversando un momento molto delicato anche dal punto di vista finanziario e sembra difficile che possa permettersi di spendere certe cifre.

"Un intervento decisivo". Donnarumma ha deciso: la bomba proprio alla vigilia di Juventus-Milan

Insomma, chiosa SportMediaset, "il futuro di Gigio Donnarumma è ancora in bilico. Il Milan vorrebbe tenerlo ancora con sé, la Juve vorrebbe strapparlo ai rossoneri a costo zero, le big d’Europa osservano, ma la sensazione è che potrebbe essere risultare decisiva l’ultima giornata di campionato in programma domenica sera". In programma lo scontro decisivo a Bergamo contro l'Atalanta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.