Gianluigi Donnarumma, contro l'Atalanta "ultima con il Milan". La bomba sulla maxi-commissione di Mino Raiola

Il rinnovo di Donnarumma non sembra essere vicino. E adesso il Milan deve fare i conti anche con la maxi commissione richiesta da Mino Raiola. Oltre ai 10 milioni all’anno per il portiere, infatti, l’agente punta a ricevere un riconoscimento di quasi 20 milioni. Numeri che il Milan non vuole può permettersi. Così Donnarumma giocherà contro l'Atalanta la partita decisiva con un contratto ormai scaduto. Il 30 giugno il portiere rossonero diverrà uno svincolato. Sullo sfondo ci sono ovviamente le voci di mercato che lo vogliono già in parola con la Juventus e Barcellona.

In realtà Gigio pensa di poter rimanere al Milan, soprattutto se dovesse centrare la Champions League. Ma il dialogo Milan-Mino Raiola è fermo. Maldini e Massara hanno prospettato un rinnovo a quota 8 milioni di euro netti (rispetto agli attuali 6 conditi dal milione per il fratello Antonio), ma la risposta è stata secca: "Ne servono almeno 10, abbiamo già offerte di questo tipo". Paolo Maldini, dopo gli attacchi personali al portiere rossonero di alcuni tifosi, ha prima difeso il giocatore e poi congelato la trattativa.

Insomma il futuro di Gigio Donnarumma è ancora in bilico. Il Milan vorrebbe tenerlo ancora con sé, la Juve vorrebbe strapparlo ai rossoneri a costo zero, le big d’Europa osservano, ma la sensazione è che potrebbe essere risultare decisiva l’ultima giornata di campionato in programma domenica sera, contro l'Atalanta. Con il rischio che possa essere l'ultima di Gigio con la maglia rossonera.

