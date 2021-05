Chiara Meoni, morta di tumore a 18 anni. Italia sconvolta: era la figlia di Fabrizio, campione morto nella Parigi Dakar

23 maggio 2021 a

a

a

Doppio dramma a Castiglion Fiorentino, dove il sindaco ha indetto il lutto cittadino. Chiara Meoni, 18 anni, è morta a causa di un male incurabile. Era la figlia di Fabrizio Meoni, indimenticabile campione del motociclismo italiano, appassionato di prove estreme, vincitore di due Parigi-Dakar e morto proprio durante la sua ultima esperienza nel deserto, nel 2005. Un destino tragico per una famiglia devastata: a piangere Chiara, come 16 anni fa Fabrizio, ci sono la moglie e mamma e l'altro figlio maggiore.





A darne notizia è stato proprio il sindaco della cittadina toscana in provincia di Arezzo, Mario Agnelli, molto vicino alla famiglia Meoni. "Cara Chiara – ha scritto il primo cittadino su Facebook -, sapevi di avere avuto un padre leggendario e adesso spero che tu possa correre assieme a lui. Hai avuto però anche una madre e un fratello straordinari che hanno dimostrato di essere speciali esattamente come Fabrizio e sai perfettamente a cosa mi riferisco. In quanto a me e alla mia promessa non mantenuta, ti chiedo di perdonarmi perché non sono stato in grado di fare quello che ti avevo detto e di cui ero anche tenacemente convinto. Adesso cercando di contenere il nostro dolore e non sarà per niente facile perché anche per me nulla sarà come prima, proclamo per l'intera giornata di domani il lutto cittadino della tua amata Castiglioni. Grazie del tuo sorriso anima bella e vola più in alto del cielo".

Chiara, studentessa al liceo scientifico, era stata ricoverata a lungo al Meyer, celebre ospedale pediatrico di Firenze, e quando la situazione si era aggravata aveva scelto di tornare a casa, in famiglia. dal fratello Gioele e dalla madre Elena. Una famiglia che già con Fabrizio aveva scelto di essere molto attiva nella solidarietà e vicina a quell'Africa che Meoni tanto amava, a tal punto da perderci la vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.