Milan, Kessie non sbaglia e porta i rossoneri in Champions. Dentro anche la Juve, il Napoli di Gattuso fuori

Il Milan trova l’impresa proprio all’ultima curva, proprio nella sfida più difficile, e torna in Champions a sette anni di distanza dall'ultima volta. Il Diavolo espugna il campo più complicato, quello di Bergamo, con due rigori di Kessie, monumentale al di là dei gol dal dischetto. In base ai risultati delle squadre in lotta per la Champions, il Milan chiude al secondo posto, l’Atalanta è terza e la Juve quarta, col Napoli quinto a causa del pareggio col Verona.

Il Napoli si fa del male da solo nella rincorsa-Champions pareggiando 1-1 in casa contro il Verona e giocherà l’Europa League. Il gol di un difensore, peraltro ex, aveva illuso il Napoli dopo 15’ della ripresa. Il destro frustato di Rrahmani, sugli sviluppi di un corner, sembrava potesse bastare a mettere in discesa una partita complicata. Ma nove minuti dopo l'ennesima distrazione difensiva della stagione partenopea ha permesso a Faraoni di frantumare il sogno-Champions. Finisce 1-1 al Maradona, il Napoli giocherà l’Europa League e lo farà con enormi rimpianti visto che aveva il destino nelle proprie mani.

La Juve chiude al quarto posto il campionato e guadagna l'ultimo posto utile per la Champions: decisivo il 4-1 del Dall’Ara, ma anche il pari con cui il Verona ha fermato il Napoli. La Juventus, dopo Supercoppa e Coppa Italia, centra dunque il terzo obiettivo stagionale, la qualificazione alla Champions appunto. Chiesa apre le danze, Rabiot e Morata con una doppietta concludono l’opera. Con Ronaldo a guardare tutta la partita dalla panchina.

