Il Varese batte il Borgosesia 2-0: Balla e Otelè in gol, il segnale della ripartenza

23 maggio 2021 a

Domenica 23 maggio alle ore 16 allo stadio Franco Ossola di Varese si è disputata la partita fra Città di Varese e Borgosesia, terminata 2 a 0 per i padroni di casa. Le squadre molto concentrate nel pre partita hanno iniziato a studiarsi in campo fino a metà del primo tempo quando l’arbitro ha assegnato un rigore alla squadra di casa che poi successivamente Balla ha realizzato portando la sua squadra in vantaggio. Dopo pochi minuti, l’arbitro ha fischiato la fine del primo tempo mandando i giocatori negli spogliatoi. Dopo 15 minuti circa le squadre sono tornate in campo e all’inizio con un po’ di coraggio il Borgosesia è uscito dal pressing del Varese ma in contropiede il Varese ha imbastito un contrattacco efficace che ha portato la squadra di casa sul raddoppio con Otelè. Quello è stato il colpo del KO per il Borgosesia che da lì a poco a rischiato di subire la terza rete ma sempre Otelè da pochi passi non è riuscito a concretizzare. Pochi minuti dopo l’arbitro ha fischiato la fine del secondo tempo e quindi la fine della partita. Se questo è un segnale di ripartenza sicuramente è di buon auspicio per la città di Varese.

