Massimiliano Allegri, Inter o Juventus. Il retroscena sulla cena segreta: con chi l'hanno beccato, dove andrà

L'ufficialità dell'addio di Antonio Conte all'Inter sta facendo tremare non poco il futuro del club che si allena ad Appiano Gentile. Non c'è tempo da perdere adesso, e il Ds nerazzurro Beppe Marotta deve presto trovare il sostituto di Conte. Operazione che non si preannuncia facile anche perché, dopo la vittoria dello Scudetto, l'Inter non può più permettersi di fare figuracce in Champions League. Sarà fondamentale quindi avere l'uomo giusto al timone nella prossima stagione, dal punto di vista economico probabilmente peggio di quella appena passata. Il primo nome sulla lista di Beppe Marotta è una vecchia conoscenza della Serie A: Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport: "Allegri ieri ha cenato con l'Inter. Testa a testa con la Juve". Eh già, perché il tecnico livornese lo sembrano volere tutti. Oltre a Juve e Inter, c'è anche il Real appostato e pronto a fare un'offerta nel caso in cui Zinedine Zidane dovesse andarsene dai blancos. I bene informati vociferano di una cena segretissima avvenuta nella serata di ieri tra Marotta e Allegri. Il dirigente di Varese avrebbe infatti la prelazione su Max, essendosi prima cautelato anche con Simone Inzaghi, il quale ha appena firmato con Lotito fino al 2024 e dovrebbe quindi restare in biancoceleste, colpi di scena clamori esclusi.

Le alternative a Massimiliano Allegri sarebbero quindi Fonseca e Mihajlovic, ma è più probabile che, nel caso dovesse saltare il tecnico toscano, i nerazzurri potrebbero pescare un allenatore all'estero. Eppure Allegri sembra lontano, ma non lontanissimo. La richiesta di stipendio si aggira intorno agli 11 milioni di euro a stagione, l'offerta della Juventus è ancora lontana da questa cifra. L'assalto di Marotta però, lascia intendere che l'Inter sia disposta ad alzare la posta in palio. I 7 milioni di euro che sono costati la risoluzione del contratto di Antonio Conto e i debiti che sommati insieme sfiorano in totale il miliardo, non sembrano preoccupare le tasche di Zhang. Sarà davvero così?

