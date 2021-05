José Mourinho, un sogno chiamato Cristiano Ronaldo: "Vieni nella mia Roma"

28 maggio 2021 a

Il sogno di José Mourinho per la sua Roma è Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta La Stampa, il neo tecnico giallorosso avrebbe chiamato direttamente l'asso della Juve per capire le sue intenzioni future e provare a convincerlo a trasferirsi nella Capitale. Il contatto è stato agevolato dal fatto che entrambi, già insieme ai tempi del Real Madrid, hanno lo stesso agente, Jorge Mendes. Operazione che però ha davvero dell'improbabile, sia per i costi (cartellino e ingaggio), sia per il fatto che, a livello di ambizioni, CR7 sarebbe costretto a rinunciare all'amata Champions League per dare il battesimo all'anonima Conference League.

L'unico vantaggio per Ronaldo sarebbe quello di mantenere i vantaggi fiscali previsti in Italia. Se dovesse lasciare la Serie A come sembra (e il ritorno di Allegri pare non facilitare tale decisione), lo farebbe solo per una big europea. Con il Manchester United in testa, unica squadra ad essere realmente e seriamente fatta avanti.

CR7 ha ancora un anno di contratto, contornato da un ingaggio di circa 31 milioni di euro. Negli ultimi mesi, Jorge Mendes, il suo procuratore, ha iniziato a sondare il terreno a Manchester con lo United per trattare un clamoroso ritorno, dopo che quello ipotizzato al Real era stato prontamente bocciato da Florentino Perez. Di sicuro c'è che Allegri vuole ripartire con i motori a mille e per farlo punterà sui giovani. PiaceManuel Locatelli del Sassuolo e il 10 dell'Udinese, l'argentino Rodrigo De Paul. Occhi puntati su Gigio Donnarumma, ma va prima capito il futuro di Szczesny. Di CR7 nessuna traccia.

