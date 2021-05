Luciano Spalletti, ufficiale la firma col Napoli: "Faremo un grande lavoro", l'entusiasmo di De Laurentiis

29 maggio 2021 a

Così come aveva dato il benservito a Gennaro Gattuso, allo stesso modo Aurelio De Laurentiis ha annunciato la firma di Luciano Spalletti. “Sono lieto di comunicare che sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio - ha scritto il presidente in un tweet - benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro”. Stando alle ultime indiscrezioni, l’ex tecnico di Inter e Roma avrebbe firmato un contratto biennale da circa tre milioni di euro a stagione: sabato De Laurentiis sarà a Castelvolturno per organizzare i lavori, dopo una trattativa che sarebbe durata quattro giorni.

Con il presidente Spalletti avrebbe parlato del progetto e della necessità di ridurre il monte ingaggi, vista la mancata qualificazione alla Champions League per il secondo anno di fila: non è esclusa la possibilità di far cassa con almeno una cessione eccellente. In questo senso i nomi sono quelli di Meret, Koulibaly, Fabian Ruiz e Lozano, ovvero i giocatori con più mercato. In ogni caso il Napoli allestirà una squadra competitiva per tornare tra le prime quattro della classifica e quindi a giocare la Champions.

In questo senso l’arrivo di Spalletti è coerente col progetto, dato che si tratta di un allenatore abituato a lottare per obiettivi di un certo tipo, e soprattutto a centrarli: lo ha già fatto con Inter e Roma, infatti pochi evidenziano che il successo di Antonio Conte è legato anche all’ottimo lavoro che era stato fatto da Spalletti.

