Cristiano Ronaldo, il saluto ad Andrea Pirlo: "Grazie Maestro, è stato un onore". L'indizio in queste parole

Come è noto, la rivoluzione alla Juventus è servita: via Andrea Pirlo, in panchina torna Massimiliano Allegri. Il tecnico bresciano si è congedato con un saluto sui social, dove non ha nascosto il suo disappunto, affermando che non si sarebbe aspettato che sarebbe finita così, ossia con l'esonero. Ma tant'è, ora a guidare i bianconeri sarà una vecchia conoscenza, Allegri appunto.

Per Cristiano Ronaldo, nella stagione di Pirlo in panchina, un bottino di 36 gol in 44 partite. Numeri di tutto rispetto, quelli del portoghese, il quale comunque non ha finito di convincere nel corso di questa stagione. Ora, il rebus da risolvere: CR7 resterà a Torino oppure inizierà una nuova avventura? Tutto è possibile.

Di sicuro, tra Pirlo e il portoghese il rapporto era solido, c'era del feeling. E a confermarlo ci ha pensato lo stesso Cristiano Ronaldo, che qualche ora dopo l'annuncio ufficiale dell'esonero del tecnico ha postato una story su Instagram in cui ha voluto ringraziare Pirlo, con queste bellissime parole: "Grazie Maestro, è stato un onore essere allenato da te". E chissà che in queste parole di Cristiano Ronaldo non ci sia un pizzico di nostalgia per Pirlo. Chissà, dunque, se in queste parole il portoghese non sta nascondendo un indizio sul suo futuro, che senza Pirlo potrebbe essere più lontano da Torino.

