Milan scatenato, riscattato Tomori. Bomba dall'Inghilterra, non arriva solo: dal Chelsea anche il bomber?

Una giornata da protagonista per il Milan sul mercato: Fikayo Tomori, infatti, è stato ufficialmente riscattato dal Chelsea. Un colpaccio, per la difesa rossonera: fumata bianca per 28 milioni di euro, i rossoneri non sono riusciti ad ottenere alcuno sconto. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. Maldini e Massara, dunque, portano a casa quello che era uno dei primi obiettivi di questo calciomercato estivo: Tomori ha convinto, eccome, in questa stagione al Milan (era in prestito con diritto di riscatto).

Ma non è tutto. Secondo SportMediaset, Olvier Giroud sarebbe vicinissimo al Milan: in scadenza sempre col Chelsea, dall'Inghilterra arrivano conferme. Dovrebbe essere proprio lui, 34 anni e fresco del trionfo in Champions League, il sostituto di Mario Mandzukic. Il sì dovrebbe arrivare con un biennale da 4 milioni di euro. Scartati, dunque, Scamacca e Vlahovic.

Infine resta caldissima la pista-Rodrigo De Paul: i rossoneri come è noto sono alla caccia dell'argentino, l'Udinese chiede 40 milioni di euro. Nell'affare potrebbero entrare Hauge, Gabbia e anche Maldini junior. De Paul, in rossonero, vedrebbe triplicarsi l'ingaggio: da 1 milione a una cifra vicina ai tre milioni. Il Milan punta a far cassa con le cessioni di Castillejo e Krunic.

