Max Allegri e Juventus, Daniele Adani bombara: "Lo scudetto non basta. 9 milioni l'anno, non c'era la crisi?"

Nuove tensioni in vista tra Daniele Adani e Massimiliano Allegri, Il commentatore Sky e il neo-tecnico della Juventus si erano già beccati nell'ultima stagione in bianconero del mister livornese, in una infuocata diretta post-Champions. E ora in diretta alla BoboTv dell'amico Christian Vieri su Twitch, l'ex difensore dell'Inter è tornato a punzecchiare l'allenatore e la dirigenza bianconera: "Tornano con il tecnico di tre anni fa a 9 milioni di euro a stagione, ma non c’era la crisi? Pirlo prendeva 1,8 milioni".

Quindi la sfida ad Allegri, che raccoglie una squadra arrivata quarta, col fiatone: "Non basterà vincere lo scudetto, che è normale per la Juventus, ma bisogna puntare alla vittoria della Champions League, altrimenti dovevi continuare con Sarri o Pirlo". Insomma, anche se l'obiettivo dichiarato della Signora è rifondare, puntando a un progetto di alto livello ma ringiovanito, secondo Adani non ci si può nascondere.

"Noi facciamo delle valutazioni pensando ai risultati, ma la Juventus non va giudicata per quello che fa in Italia, ma all’estero. Perché la Juve ha alzato il livello e compete con altre otto squadre continentali e Allegri era stato mandato via per questo - ricorda ancora Adani, molto duro quando la Juve di Allegri uscì contro l'Ajax ai quarti nel 2019 -. Il progetto doveva continuare con Sarri, che invece è stato mandato via dopo appena un anno, e lo stesso errore si sta facendo con Pirlo perché si interrompe un progetto".

