Euro 2020, l'Ucraina si riscatta e batte la Macedonia: Shevchenko sogna gli ottavi

L'Ucraina rialza la testa e si rimette in corsa per il pass ottavi. A Bucarest la squadra di Shevchenko si impone 2-1 sulla Macedonia di Pandev e conquista i primi tre punti del girone. Gli ucraini, battuti dall'Olanda all'esordio, chiudono in vantaggio un brillante primo tempo sul 2-0 grazie alle reti di Yarmolenko e Yaremchuk.

L'orgoglio della Macedonia, però, esce nella ripresa: Alioski accorcia le distanze dopo il rigore sbagliato, ma il gol del pari non arriva. Anche l'Ucraina fallisce un penalty con l'atalantino Malinovskyi. E alla fine è la squadra di Sheva a festeggiare, conquistando i tre punti che le permettono di agganciare Oranje e Austria, avversarie nel match di questa sera. Se l'Olanda stasera farà almeno un punto, l'eliminazione di Pandev e compagni, fermi a quota zero, sarà matematica.

Una piccola curiosità durante questo match: dopo sei giorni di Euro2020, è arrivata la prima on field review della competizione. Al minuto 82 di Ucraina-Macedonia del Nord, l'arbitro Fernando Andres Rapallini viene chiamato al monitor per un tocco di mano in barriera su un calcio di punizione di Ruslan Malinovskyi e assegna un calcio di rigore. Va proprio il fantasista dell'Atalanta sul dischetto, ma Dimitrievski lo ipnotizza, respingendo la sua conclusione. Gli ucraini Yarmolenko e Yaremchuk sono la prima coppia in assoluto ad aver segnato in ciascuna delle prime due partite della propria squadra in una singola edizione del Campionato Europeo.

