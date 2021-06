Tennis, Matteo Berrettini vince Atp Queen's: Cameron Norrie ko in tre set

20 giugno 2021 a

Matteo Berrettini ha vinto per la prima volta in carriera il torneo ATP di Londra, sull'erba del prestigioso circolo del Queen's. L'azzurro, 25enne romano, numero 9 del ranking mondiale, ha trionfato in finale contro il britannico Cameron Norrie in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7 (5), 6-3 in quasi due ore di gioco. Per l'azzurro è la prima vittoria in un 500 e un quinto titolo in carriera.

Il giocatore romano è il primo tennista italiano a scrivere il suo nome nell’albo d’oro dello storico Queen’s Club. Si tratta del quinto titolo in carriera per Matteo, il primo a livello '500', su sette finali disputate, tre solo in questa stagione (ha vinto quella di Belgrado e ha perso quella del '1000' di Madrid, entrambe sulla terra). Quarta finale in carriera amara, invece, per Norrie, numero 41 del ranking, che deve rimandare l’appuntamento con il primo trofeo.

Berrettini, approdato all’ultimo atto senza perdere nemmeno un set, era il secondo finalista italiano in questo torneo 23 anni dopo Laurence Tieleman (1998). Nel primo incrocio fra i due nel tour è stato l’azzurro, nel quinto gioco, a procurarsi con un’accelerazione di diritto la prima palla-break, convertita grazie a un doppio fallo - il secondo nel game - del 25enne nato a Johannesburg. Un break confermato da Berrettini (4-2), che poi grazie a un errore di diritto del mancino britannico e a un altro doppio fallo si è trovato 15-30 nel settimo gioco, ma Norrie si è cavato d’impaccio con alcune buone prime di servizio. Matteo comunque nei suoi turni non ha concesso chance a Norrie, nonostante le risposte in contenimento e i tentativi dell’avversario di farlo scambiare il più possibile, e ha conservato il prezioso vantaggio, incamerando la prima frazione (64) dopo 33 minuti di gioco grazie ad una prima ad uscire solo toccata dal rivale.

