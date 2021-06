Euro 2020, Manuel Neuer infrange il regolamento: "Cosa si è messo al braccio", un clamoroso caso politico

21 giugno 2021 a

a

a

La nazionale tedesca ha deciso di sfidare apertamente Viktor Orban, che recentemente ha fatto approvare una legge che vieta la “propaganda gay”: ovviamente la reazione dell’Unione europea è stata durissima, la deriva dell’Ungheria è sempre più preoccupante (eppure la Uefa sta pensando di assegnarle la finale di Euro 2020, dato che lì la pandemia “non esiste” e si potrebbe riempire lo stadio. A conferma di quanto la Uefa sia rivoltante). In occasione della sfida tra Germania e Ungheria, Manuel Neuer scenderà in campo con la fascia da capitano dipinta dai colori dell’arcobaleno.

Toloi non ha conquistato solo Mancini. Euro 2020, assalto all'oriundo dell'Atalanta: si è mossa la big

Non solo, perché lo stadio di Monaco per l’occasione dovrebbe essere illuminato dalle stesse tinte. “I colori dell’arcobaleno simboleggiano il fatto che vogliamo vivere con rispetto senza discriminare le minoranze”, ha fatto sapere il portavoce del governo Steffen Seibert. La federazione tedesca ha già fatto sapere di non voler impedire a Neuer di modificare la fascia da capitano: “È un segno della squadra a favore del pluralismo e viene valutato come una giusta causa”.

Psg fuori controllo, asse Raiola-sceicco. "Prendono anche lui a zero". Colpo dell'estate, Europa sconcertata | Guarda

Tra l’altro la Uefa aveva aperto un’indagine sul portiere tedesco, che già contro Francia e Portogallo aveva utilizzato la fascia arcobaleno in segno di solidarietà nei confronti della comunità LGBT+. Ma alla fine nessuna sanzione è arrivata per Neuer, che quindi mercoledì 23 giugno contro l’Ungheria scenderà nuovamente con la stessa fascia al braccio.

L'unica ombra sulla Nazionale? I fischi dell'Olimpico a Donnarumma: e l'ex Milan risponde così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.