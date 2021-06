James Rodriguez chiama il Milan: addio Calhanoglu? Pista clamorosa per i rossoneri: ecco come può arrivare

23 giugno 2021 a

a

a

Non c'è tempo per metabolizzare il "tradimento" di Hakan Calhanoglu, ormai a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter. Il Milan ha ora bisogno di trovare un rimpiazzo e di trovarne uno anche forte, anche in vista della prossima edizione di Champions League, che vedrà uno storico ritorno dei rossoneri. Il tassello di campo abbandonato dal turco è uno dei più importanti della squadra, soprattutto nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Parte quindi la caccia del duo Maldini-Massari, per trovare l'uomo giusto che si prenda cura della trequarti offensiva dei rossoneri.

"Niente finale a Wembley": Merkel come Draghi. E BoJo che fa? Spalanca le porte dello stadio: Euro 2020, siamo al caos

I nomi caldissimi sono quelli di Ceballos, Zaccagni e Ziyech, ma una nuova idea di mercato arriva direttamente dalla Colombia: James Rodriguez. L'ex Real Madrid, attualmente in forza all'Everton, non ha apprezzato l'addio di Carlo Ancelotti, tornato proprio ai blancos. Il colombiano ha quindi chiesto al suo procuratore, Jorge Mendes, di sondare il terreno, in particolare con due squadre di Serie A. L'agente di Rodriguez ha infatti contattato Napoli e Milan, guardandosi intorno anche nella sede dell'Atletico Madrid. L'accostamento del centrocampista avanzato ai rossoneri è stato lanciato dal portale colombiano Winsportsonline, che ha anche considerato gli aspetti economici dell'operazione.

"Pago 1.300 euro e mi hanno rubato le mutande sporche: perché non tifo Italia, popolo di corrotti". Massimo Fini, sfregio a Mancini e tricolore

Mendes si è detto ottimista sul prezzo del cartellino, che l'Everton dovrebbe fissare per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. A spaventare la dirigenza milanista sono però i 9 milioni di euro d'ingaggio di Rodriguez, che il Milan potrebbe permettersi soltanto se spalmati in più stagioni. Inoltre, il trequartista che compirà 30 anni a luglio, potrebbe arrivare soltanto in caso di cessione di Rafael Leao, sempre gestito dallo stesso Mendes. Altro nodo da sciogliere riguarda il futuro di Tiémoué Bakayoko. Il mediano francese non è stato riscattato dal Napoli dopo una stagione al di sotto delle aspettative e vorrebbe ora tornare a Milanello. Il Chelsea chiede 15 milioni, ma le priorità di Maldini e Massara, al momento, sembrano essere altre.

"Il senso del ridicolo, ecco perché ho tifato Galles": Antonio Padellaro fa a pezzi Fabio Caressa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.