Leo Messi tra 48 ore è svincolato, sudori freddi al Barcellona: si cerca il rinnovo, ma... ecco tutte le opzioni

Il primo luglio Leo Messi non sarà più un giocatore del Barcellona. Sarà svincolato e sul mercato. L'argentino vorrebbe rimanere in blaugrana, ma ancora non ha trovato l'accordo definitivo per il rinnovo. Le indiscrezioni parlano di un'intesa di massima per un biennale fino al 2023, ma c'è ancora distanza economica per l'accordo. Il campione argentino nel frattempo è impegnato con la sua Nazionale in Coppa America e quindi i tempi si potrebbero ulteriormente dilatare.

Una situazione particolare e difficile da decifrare, ma tutte le parti in causa vogliono proseguire insieme. "Quella del Barcellona che non vuole perdere il giocatore più forte al mondo e quella della Pulce che ha scelto di restare in Spagna, anche per mancanza di alternative valide", fa sapere Sportmediaset.

Accantonata l'ipotesi Inter per mancanza di fondi, negli ultimi mesi hanno sondato il terreno Psg e Manchester City senza mai affondare il colpo decisivo. Troppi i soldi richiesti dal numero 10 per strapparlo ai blaugrana. Si andrà avanti insieme, è quasi certo, ma i tifosi catalani vorrebbero la firma al più presto per restare più tranquilli. “Mi piacerebbe dire che la trattativa è già chiusa, ma non è così. I colloqui però stanno andando per il verso giusto, l’idea è di chiudere la questione al più presto. Farebbe comodo a lui e anche a noi perché se risolveremo questa faccenda ci sarà una reazione a catena. Siamo fiduciosi perché lui vuole restare qui. Stiamo facendo tutto il possibile per mettergli a disposizione una squadra competitiva. Abbiamo appena ingaggiato il Kun Aguero che nel ritiro dell’Argentina in Copa America gli ripete ogni giorno di firmare per poter giocare insieme”, ha sapere Joan Laporta, presidente del Barcellona.

