Euro 2020, William e Kate in tribuna per Inghilterra-Germania. "Guardate George, non è possibile". La sua reazione, a 7 anni

Non potevano mancare i reali a Wembley, per la storica vittoria dell'Inghilterra sulla Germania negli ottavi di Euro 2020. Un trionfo, in una gara decisiva tra Mondiali ed Europei, che ai Tre Leoni mancava dal 1966. In tribuna, i duchi di Cambridge William e Kate Middleton, insieme al futuro erede al trono George. Appassionato di calcio e tifosissimo dell'Aston Villa, il primogenito di William e Kate ha dato spettacolo sugli spalti in giacca, cravatta e ciuffo perfettamente impomatato.

Aplomb da Re, volto sempre composto, ha festeggiato sobriamente ai gol di Kane e Sterling con lo stesso distacco della bisnonna Regina Elisabetta, mentre il resto dello stadio zeppo di tifosi britannica impazziva, letteralmente, per la attesissima vendetta sportiva sugli "odiati" nemici tedeschi. Roba da far mandare in soffitta il trentennale, amarissimo motto coniato da Gary Lineker, quello del "alla fine vince sempre la Germania". Per una volta no, non è andata così.





Ma al di là del campo, gli occhi (e gli obiettivi) dei paparazzi sono stati tutti per William, Kate e George, mentre gli altri fratellini minori Charlotte e Louis sono rimasti a casa con la tata. In tanti, sui social, hanno commentato le tenere foto del principino stupendosi del suo comportamento, tra un "com'è tenero" e un "non è possibile". D'altronde però, George è già stato educato da monarca. "William non ha rivelato al mondo in che modo ha dato la grande notizia a suo figlio - assicuravano fonti vicine alla famiglia reale britannica qualche giorno fa -. Forse un giorno sarà lo stesso George a raccontare i dettagli. Ma intorno al settimo compleanno del ragazzo, nell’estate del 2020, i genitori sono entrati più nel dettaglio". Insomma, il primogenito ha iniziato in fretta a ragionare da testa coronata. Onori e oneri di chi cresce nei Windsor. Sempre che non faccia come zio Harry e scappi a gambe levate se mai conoscerà la sua Meghan Markle.

