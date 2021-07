José Mourinho arriva a Roma, l'annuncio è social: tifosi giallorossi assaltano Ciampino

02 luglio 2021 a

José Mourinho sbarca oggi a Roma per iniziare la sua avventura da allenatore giallorosso. Il portoghese ha così lasciato un messaggio ai suoi nuovi tifosi, prima di partire per la Capitale. "Tifosi della Roma, sto arrivando. Sto preparando le valigie, ci vediamo presto", ha spiegato in un video messaggio, diventato subito virale su Internet.

Sbarca a Roma lo Special One, ma c'è la variabile quarantena: la presentazione dovrebbe essere rimandata. L'aereo utilizzato per lo spostamento è il jet privato N1F della flotta Friedkin, con alla cloche proprio il presidente della società giallorossa Dan, Per la presentazione ufficiale, però, bisognerà attendere ancora un po'. Mourinho, infatti, arriva da Lisbona, ma dopo essere stato a Londra nei giorni precedenti e, in base alle nuove normative italiane relative alla variante Delta del Covid-19, dovrà osservare cinque giorni di isolamento.

Terminata la quarantena, si potrà provvedere alla sua prima conferenza stampa da mister della Roma, che a questo punto dovrebbe andare in scena tra la metà e la fine della prossima settimana. Intanto però l'attesa di vederlo anche da lontano è altissima. A Ciampino sono arrivati i primi tifosi, molti dei quali giovanissimi che, con indosso la maglia della Roma si sono presentati per attendere l'arrivo dello Special One intonando di tanto in tanto cori all'indirizzo del nuovo idolo. "HabeMous Papam", si legge su uno striscione.

