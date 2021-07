Franck Kessié, "soltanto un colpo di stato". Milan, le parole dell'agente: il caso si sgonfia?

06 luglio 2021 a

Franck Kessié vuole restare al Milan, ma si aspetta una proposta importante per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza 2022. Questo sembra essere il pensiero dell'agente del centrocampista: "Solo un colpo di Stato può mandar via il Presidente (soprannome di Kessie, ndr) dal Milan...". Le parti sono al lavoro per evitare il ripetersi di casi come quelli di Donnarumma e Calhanoglu, è ancora presto per pensare ad un divorzio, ma il procuratore vuole sapere le intenzioni di Maldini e Massara.

Al momento Kessie guadagna 2,2 milioni di euro più bonus e il Milan, per il nuovo contratto, parte da una base di 4 milioni più premi. L'ivoriano ha fatto una richiesta da 6 milioni, assicurando che a quella cifra la firma arriverebbe immediatamente. La forbice è ancora piuttosto ampia, ma è soltanto l'inizio della trattativa, sul quale però c'è l'interesse di molti club europei alla caccia del centrocampista rivelatosi grazie all'Atalanta. Si è parlato soprattutto di interesse dalla Premier League.

Dopo la scorsa stagione Kessie è entrato nel radar di diverse squadre e la scadenza 2022 lo rende appetibile anche nell'immediato. Il Milan, con il tecnico Pioli. lo considera perno intoccabile ma di fronte a una grande offerta ci penserebbe su, visti i tempi di magra per le casse di qualunque società calcistica. Scenari però ancora tutti da decifrare e prevedere per una situazione, come quella del rinnovo del contratto, che comunque non sarà risolta presto e andrà avanti almeno fino alla fine dell'anno solare.

