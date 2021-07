Euro 2020, i tre giornalisti Rai positivi al Covid? "Vaccinati, ma a Londra tira una brutta aria"

09 luglio 2021 a

Tira una brutta aria a Londra per quanto riguarda il Covid, con la variante Delta che ha fatto schizzare su i contagi in maniera a dir poco allarmante. Di certo non ha aiutato a tenere sotto controllo la situazione epidemiologica il fatto che Boris Johnson si sia accordato con la Uefa per aprire Wembley a 60mila persone. E infatti i tre giornalisti della Rai che sono risultati positivi erano stati a Londra.

Non solo, perché erano tutti vaccinati: hanno solo sintomi lievi, evitato il peggio proprio grazie al vaccino. Ma il fatto che anche loro si siano contagiati la dice lunga su quanto sia pessima la situazione del Regno Unito. Tra l’altro uno dei positivi al Covid è il telecronista Alberto Rimedio, che quindi non potrà commentare la finale tra Italia e Inghilterra di Euro 2020.

Una vera e propria beffa, anche se c’è ancora una residua speranza che il contro-test ‘cancelli’ la positività. In caso contrario la Rai sarà costretta ad affidarsi a un sostituto per la finalissima. “Io mi auguro che la cosa possa rientrare - ha dichiarato Auro Bulbarelli, direttore di Rai Sport - nel caso si prenderanno le opportune precauzioni. Attendiamo l’esito dei tamponi molecolari”.

