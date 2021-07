Euro 2020, accusa contro il ct inglese Gareth Southgate: "Era mia e se l'è presa"

10 luglio 2021 a

Rivelati gli scheletri nell'armadio del ct della nazionale inglese, Gareth Southgate. A poche ore di distanza dalla finalissima degli Europei 2020, Inghilterra-Italia, ecco che qualcuno rompe il silenzio. Si tratta Russell Gibbs, un perfetto sconosciuto. Non per tutti però. Per la moglie dell'allenatore l'uomo è conosciutissimo. A rivelare i loro rapporti è lo stesso Gibbs in una storia riportata ai tempi del mondiale del 2018 dal Daily Mail. Mr Gibbs infatti è l’ex fidanzato di Alison, la moglie di Southgate.

La relazione tra la donna e il ct nasce ai tempi in cui Southgate militava nel Crystal Palace, innamorandosi di Alison, un'assistente alle vendite in una boutique di Londra. Il giovanissimo calciatore passa così ore e ore a provarsi vestiti cercando di conquistare Alison, che invece convive con Gibbs. Ma Southgate non demorde e alla fine è lui ad avere la meglio. Questioni di cuore che non hanno comunque lasciato il segno in Gibbs che ad oggi lancia un augurio: "Buona fortuna a Gareth e anche ad Alison. Ormai è una storia vecchia. E ovviamente tiferò per l'Inghilterra e per Southgate, auguro a lui, alla squadra e ad Alison le migliori fortune".

Intanto Southgate spera di entrare nella storia del calcio inglese conquistandosi gli Europei che si disputeranno domenica 11 luglio. La speranza dell'Inghilterra è quella di vincere un torneo dopo il mondiale di 55 anni fa.

