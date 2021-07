Euro 2020, Variante Delta? Gli inglesi se ne fregano: quando Bergomi arriva in aeroporto

10 luglio 2021 a

a

a

Fabio Caressa e Beppe Bergomi sono appena arrivati a Londra per la telecronaca di Sky per Italia Inghilterra, la finale di Euro 2020 che si giocherà domani, domenica 11 luglio. La finale degli Europei di calcio si giocherà allo Stadio di Wembley, uno dei templi del calcio mondiale. Una volta atterrati, Fabio Caressa ha racconta cosa è successo a lui e Beppe Bergomi in aeroporto.

"Non hai ragione affatto". Bergomi contro Del Piero, lo scontro in diretta sotto gli occhi di Caressa

"Invece di fargli i controlli, gli hanno chiesto l'autografo a Bergomi", ha spiegato girando un video col suo telefonino, Fabio Caressa. Una situazione raccontata in modo divertente dal telecronista Sky anche per alleggerire la tensione sia della vigilia, che anche della preoccupazione della famigerata Variante Delta che ha inziato a diffondersi in Inghilterra e ora ha preso piede anche in Italia.

"Il senso del ridicolo, ecco perché ho tifato Galles": Antonio Padellaro fa a pezzi Fabio Caressa

Ciò che preoccupa è, eventualmente, il lassismo dei controlli di sicurezza inglesi nel caso del campione del mondo 1982 Beppe Bergomi. Si spera che gli addetti alla sicurezza abbiano voluto fare uno strappo alla regola soltanto perché il personaggio era famoso e che non sia invece una falla nei controlli di sicurezza che potrebbe generare altre e più gravi preoccupazioni. Nel frattempo i due commentatori si preparano alla sfida di domani sera, quando ai microfoni di Sky presenteranno e commenterranno il matche che può regalare all'Inghilterra il primo titolo europeo della propria storia e all'Italia il secondo dopo quello del 1968.

Video su questo argomento Bergomi dice la sua, Mihajlovic lo fulmina: alta tensione Federica Scano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.