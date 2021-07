Leo Messi, finalmente! Copa America all'Argentina, Brasile ko al Maracana: decide Di Maria

11 luglio 2021 a

a

a

aracanà amaro per il Brasile. L'Argentina ha vinto la Coppa America di calcio battendo per 1-0 in finale la Selecao nel mitico stadio di Rio de Janeiro. Decisivo un gol di Angel Di Maria al 22'. È questo il primo titolo con l'Argentina per Lionel Messi, dopo quattro finali perse tra Coppa America e Mondiali. L'albiceleste torna a vincere il campionato sudamericano per la prima volta dopo 28 anni. La squadra di Scaloni sblocca la partita al primo vero tentativo, con Di Maria che, su lancio di De Paul (tra i migliori in campo), controlla e supera Ederson con un pallonetto.

Messi gioca una gara non brillante e resta a secco ma si aggiudica, con 4 gol, il titolo di capocannoniere in coabitazione con il colombiano Luis Diaz, ma l'attaccante del Barcellona ha sfornato anche cinque assist. La 'Pulce' vince anche il titolo di miglior giocatore insieme al brasiliano Neymar. L'Albiceleste mette in bacheca la sua 15/a Coppa America ed eguaglia l'Uruguay. Un successo che arriva a otto mesi dalla scomparsa del mito Diego Maradona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.