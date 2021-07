Mauro Icardi al Milan? "Complimenti, campioni": una clamorosa conferma in questa foto, tam-tam impazzito

11 luglio 2021 a

a

a

Che schiaffo all'Inter. Già, perché i tre figli che Wanda Nara ha avuto dal suo precedente marito, Maxi Lopez, infatti indossano la maglia del Milan. I tre infatti sono al campo estivo del Milan. E il fatto che la madre sia Wanda Nara, agente di Mauro Icardi, rilancia le voci di mercato che si inseguono ormai da tempo: l'argentino - nerazzurro dal 2013 al 2019 - potrebbe tornare a Milano, ma sulla sponda rossonera.

Wanda Nara in bikini a Capri, Lato B e micro slip in primo piano: "panorama" vietato ai minori | Foto

L'immagine dei figli è stata pubblicata da Wanda Nara sui social. "La mamma più orgogliosa: un portiere, un bomber e un difensore, ho tutto", ha commentato la meravigliosa e biondissima agente. I tre figli - Valentino, Benedicto e Constantino - in posa con le maglie del Milan una volta tornati dal Camp organizzato dal club rossonero. E in calce alla foto, galeotto, è piovuto anche il commento di Icardi: "Complimenti campioni".

Wanda Nara, posizione "strategica" e lato B così: uno scatto da fascia protetta | Guarda

Ed è ovviamente subito tam-tam impazzito: Icardi è davvero vicino al Milan? Chissà. Per certo, l'argentino avrebbe sete di vendetta nei confronti dell'Inter, dove era anche stato capitano, prima che in seguito agli screzi e le liti con Luciano Spalletti la fascia passasse al portiere, Samir Handanovic. Il crac definitivo a inizio 2019, con le liti non solo con il mister ma anche con gran parte dello spogliatoio. Quindi l'addio e il Psg, ma l'avventura francese potrebbe essere sul punto di finire. Ora c'è il Milan? Di sicuro, per ora, il Milan c'è per il figli di Wanda Nara...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.