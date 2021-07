Euro 2020, Fabio Caressa e Beppe Bergomi sotto choc: "Gli unici che hanno la mascherina", Wembley 'apre' alla variante Delta

11 luglio 2021 a

Fabio Caressa e Beppe Bergomi sono rimasti impressionati dal colpo d’occhio dello stadio di Wembley, che è preso praticamente gremito. Con la variante Delta che imperversa in Regno Unito, dove ci sono circa 40mila nuovi casi di Covid al giorno nonostante la campagna di vaccinazione sia in stato avanzato, le voci di Sky Sport non sono rimaste indifferenti davanti a oltre 70mila persone ammassate.

E praticamente nessuna di queste 70mila persone indossava la mascherina: l’assembramento, per quanto all’aria aperta, è davvero impressionante e non lascia presagire nulla di buono alla luce dalla super diffusione della variante Delta. “I ballerini sono gli unici che hanno la mascherina”, ha notato Caressa durante lo show organizzato al centro del campo prima del calcio di inizio. “Non ce l’ha nessuno, nessuno”, ha rimarcato Bergomi.

Tra l’altro nelle ore antecedenti la partita si sono verificati diversi problemi organizzativi a Wembley, dove pare che siano riusciti a entrare anche tifosi senza biglietti: l’intera giornata è stata caratterizzata da una certa tensione, aumentata ora dopo ora di pari passo con il tasso alcolemico nel corpo dei tifosi inglesi.

