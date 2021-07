Euro 2020, dopo il trionfo il prezzo degli azzurri alle stelle: quanto costano i big. Juve, occhio: il Bayern su Chiesa

12 luglio 2021 a

I calciatori azzurri, freschi campioni d'Europa, ora pensano anche al loro futuro professionale. E quello di tanti di loro potrebbe cambiare. La vetrina internazionale offerta dal successo di Wembley fa aumentare "i loro personalissimi titoli in borsa. Da Donnarumma, che ha già fatto la sua scelta, a Locatelli, che invece è a un passo dal farla: come e quanto cambia ora il prezzo sul mercato degli azzurri?", si chiede il Messaggero.

Federico Chiesa è uno di quelli che ha più mercato. La Juve l'ha comprato per 60 milioni e non ha nessuna intenzione di cederlo. Ma il Bayern Monaco, dicono gli esperti di calciomercato, sarebbe pronto a fare una follia e offrirne 80. Il neo tecnico Nagelsmann ne ha parlato benissimo: "Lo conosco da molto tempo, è eccezionale. Ma anche molto costoso". Ma la Juve non lo cederebbe comunque. Lo ha capito anche Chiesa che si concentrerà ancora per fare bene con la maglia bianconera agli ordine di mister Allegri. La Juventus è invece pronta al primo colpo sul mercato: è Manuel Locatelli, che lascerà il Sassuolo. Si era partiti da 30 milioni, ora si è arrivati a 40. I rapporti tra le due società sono però ottimi, nell'affare può essere inserito un giovane come Dragusin o Frabotta. Con buona pace dell'Arsenal. Incedibile è Nicolò Barella. Ora vale 60 milioni, ma non partirà e resterà all'Inter.

Il valore di Jorginho già con la Champions era schizzato, ora ha guidato la Nazionale fino alla vittoria. Il Chelsea lo ha pagato 50 milioni e anche in caso di offerte, Tuchel non lo lascerà andare. Insigne è a un bivio: il rinnovo col Napoli è in stand-by. Nessuna delle delle big d'Europa però si è fatta ancora avanti e alla fine l'amore per Napoli ed il Napoli potrebbe portarlo a prolungare l'accordo. Donnarumma ha già pianificato tutto: contratto top al Psg dopo aver lasciato il Milan a zero. Per Spinazzola il suo prezzo fino a 40 milioni: c'erano stati sondaggi del Real, ma l'infortunio al tendine d'Achille ha cambiato tutto. Ora penserà a recuperare, la Roma di Mourinho lo aspetta. Per Pessina l'Atalanta vuole blindarlo con un rinnovo, ma vale non meno di 30-35 milioni. Berardi invece ora pensa al grande salto: in passato è stato avvicinato da Inter, Juve e Roma ma ha preferito le sicurezze del Sassuolo. Si è fatto avanti il Leicester.

