Leo Messi, lo strano rinnovo col Barcellona: altri cinque anni a stipendio dimezzato. Rinuncia a 71 milioni

14 luglio 2021 a

a

a

Il Barcellona e Leo Messi hanno raggiunto un principio di accordo per il rinnovo dell'argentino. Il nuovo contratto prevede una durata di cinque anni. "Nonostante si parlasse della possibilità di un rinnovo di soli due anni, per poi permettere al fuoriclasse di intraprendere un'avventura fuori dalla Spagna, si è deciso per una durata più lunga", fa sapere Sportmediset. Messi andrebbe a guadagnare il 50% in meno rispetto allo stipendio percepito fino a ora.

"Leo Messi alla Juve? Un giorno...": la rivelazione di Paulo Dybala, a un passo dalla Pulce

Messi dovrebbe firmare un quinquennale (quindi fino al 2026, quando avrà quasi 39 anni) con una clausola rescissoria da 350 milioni. Leo, che ne ha già vinti sei tra il 2009 e il 2019, con il trionfo in Coppa america è il grande favorito per vincere il prossimo Pallone d'oro. Ha accettato le condizioni del Barça perché comprende quale sia la situazione economica del club. Adesso dovranno incontrarsi gli avvocati di entrambe le parti per discutere dei vari dettagli. Dettagli che finiranno per protrarre comunque l'annuncio ufficiale a fine luglio.

"Hanno formulato l'offerta", indiscrezione bomba. Messi via dal Barcellona, chi gli darà 50 milioni a stagione

L'argentino avrebbe accettato di decurtarsi l’ingaggio di 71 milioni lordi l’anno del 50% in modo da venire incontro alle esigenze del club catalano. Se il giocatore deciderà di ritirarsi dall'attività agonistica prima della scadenza del contratto, diventerà 'ambasciatore' del club nel mondo, e in particolare negli Usa se deciderà di terminare la sua carriera di calciatore nella Mls nordamericana (si parla dell'Inter di Miami).

Video su questo argomento Il pallone racconta...CR7 batte Messi, Lazio ok

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.