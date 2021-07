Euro 2020, la pagliacciata di Harry Kane che ci era sfuggita: insultano Ciro Immobile? Ecco la vergogna inglese

14 luglio 2021 a

Polemiche infinite, da parte degli inglesi, dopo la finalissima di Wembley, dopo il trionfo dell'Italia ai calci di rigore a Euro 2020. Polemiche iniziate con la medaglia sfilata a tempo record, poi proseguite con la folle petizione online con la richiesta di ripetere l'incontro. La ragione? L'arbitraggio, che è stato perfetto, ci avrebbe favorito. Follie, totali. E che lasciano il tempo che trovano.

Inglesi avvelenati anche per l'intervento di Giorgio Chiellini su Sakà al 95esimo minuto, la strattonata che è già nel mito del calcio italiano che al capitano è valsa il cartellino giallo. Inglesi avvelenati e vergognosi: la fuga dal campo dei giocatori, quella del principe William dagli spalti per non salutare Sergio Mattarella, poi la caccia all'italiano fuori da Wembley e un po' per tutta Londra, con i violenti pestaggi di ignari passanti azzurri. Una figuraccia, in tutto e per tutto.

E tra gli episodi contestati da tifosi e giocatori, anche quanto fatto da Ciro Immobile nel secondo tempo, quando Leonardo Bonucci è riuscito a pareggiare la partita con la zampata sotto porta. Già, Immobile era a terra, dolorante, o meglio fintamente dolorante. Ma quando la palla è entrata in rete, come per magia, il dolore è sparito: subito in piedi e corsa ad esultare con gli altri compagni. Apriti cielo: anche per questo episodio sono piovute accuse, insulti e chi più ne ha più ne metta.

Peccato però che ora sui social stia rimbalzando il video che vi proponiamo qui sotto. Un video che mostra Harry Kane, stella dell'Inghilterra e del Tottenham (che dovrebbe però lasciare in questo calciomercato), dolorante a terra dopo un contrasto proprio con Chiellini. Peccato però che nel momento più propizio, Kane si alzi e prosegua l'azione. E gli inglesi, adesso, che dicono?

