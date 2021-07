Juventus, verso il clamoroso ritorno di Miralem Pjanic: scambio col Barcellona, chi viene sacrificato per il bosniaco

17 luglio 2021 a

Ora, campo libero al calciomercato: terminati gli europei della gloria azzurra, i tifosi si concentrano su acquisti, cessioni, sogni e incubi. E qui si parla di Juventus, alla ricerca di un regista che accontenti Massimiliano Allegri, che ha indicato proprio per quel ruolo la assoluta priorità, soprattutto dopo l'infortunio di Arthur, fuori per almeno tre mesi.

E tra le soluzioni allo studio, ecco inserirsi di prepotenza Miralem Pjanic, il quale potrebbe fare il percorso inverso e tornare a Torino: la necessità di trovare un regista è urgente, anzi urgentissima.

Il punto è che il bosniaco, di fatto, ha trascorso un anno da spettatore a Barcellona: mister Koeman infatti non lo considera e lui ha voglia di giocare, non di languire in panchina. Ed in questo contesto, Cherubini da tempo ha avviato un discorso con i catalani. E nelle ultime ore starebbe prendendo piede la pista dello scambio con Aaron Ramsey. Il problema è lo stipendio del gallese: il presidente blaugrana Laporta non ha infatti intenzione di far salire ulterioremnte i debiti del club. L'idea, però, resta. E si tratta alla ricerca di una soluzione che vada bene per tutti.

