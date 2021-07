Tokyo 2020, il Covid dilaga alle Olimpiadi: boom di contagi tra i dipendenti, panico al Villaggio degli atleti

17 luglio 2021 a

Anche le Olimpiadi di Tokyo sono state raggiunte dal Covid: i giochi inizieranno tra soli sei giorni nella città giapponese, dopo essere stati rimandati l'anno scorso proprio a causa della pandemia. Una persona è risultata positiva nel Villaggio olimpico: si tratta di un cittadino straniero, non di un atleta, che è già stato portato in un hotel della città e messo in isolamento. Lo riporta la tv giapponese Nhk. Di questa persona, però, non è stata rivelata né l'identità né lo stato di salute.

Intanto sono 15, al momento, i contagi registrati a Tokyo tra persone legate in vari modi alle Olimpiadi. Tra questi il primo caso al Villaggio. Le altre persone infettate sono sette lavoratori a contratto, sei dipendenti del comitato organizzatore locale e due rappresentanti dei media. Dei positivi, otto sono arrivati a Tokyo dall’estero da meno di due settimane mentre sette risiedono in Giappone. Non è chiaro, però, se queste persone abbiano già avuto accesso al Villaggio.

In tutto il Paese, invece, sono stati rilevati ieri dalle autorità del Giappone più di 3.400 casi di Covid-19, 1.271 dei quali nell’area di Tokyo. La città, secondo l’agenzia di stampa Kyodo, ha registrato più di mille casi al giorno per il terzo giorno consecutivo. In ogni caso, il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, in Giappone dall'8 luglio, ha garantito al premier giapponese che l'85% degli atleti è immunizzato.

