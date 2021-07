Achraf Hakimi? Al Psg inizia nel peggiore dei modi: positivo al Covid, pagato 60 milioni e in isolamento

17 luglio 2021 a

Comincia male l'avventura di Achraf Hakimi al Psg. Il nuovo acquisto del club francese è risultato positivo al Covid-19 ed è stato quindi posto in isolamento. Hakimi ha un contratto fino al 2026 ed è stato ingaggiato all'Inter per circa 60 milioni di euro piu' bonus, l'ex Real Madrid aveva giocato la prima sfida contro Le Mans. Hakimi dovrebbe saltare anche le prossime gare di preparazione contro l'Augsburg di mercoledi' prossimo e il Genoa di sabato prossimo.

Anche il centrocampista diciottenne Edouard Michut è risultato positivo al coronavirus. Intanto Inter e Paris Saint Germain continuano a mantenere i canali di mercato piuttosto aperti. Proprio i parigini potrebbero offrire una allettante occasione di mercato ai nerazzurri. L’Inter è sempre alla ricerca di un terzino sinistro vista la situazione Perisic e l’addio di Young.

Numericamente serve un nuovo innesto e al di là dei soliti noti spunta nuovamente il profilo di Kurzawa. Il francese in uscita dal Psg, e dato fino a ieri a un passo dal Galatasaray, torna in auge. Pare infatti aver rifiutato la destinazione turca e ora i parigini potrebbero offrirlo anche all’Inter visto i nerazzurri vogliono prendere un laterale sinistro. Kurzawa ha una valutazione sui 10 milioni di euro ma la società di Suning potrebbe provarci in prestito con diritto di riscatto.

