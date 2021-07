Donnarumma, la foto a sorpresa con Silvio Berlusconi: "E' sempre un privilegio". Occhio al dettaglio

18 luglio 2021 a

La foto di Silvio Berlusconi insieme a Gianluigi Donnarumma, due grandi ormai ex milanisti, sta facendo il giro dei social. L'ex presidente rossonero e leader di Forza Italia, oggi è proprietario del Monza e si è incontrato con il portiere ex Milan e vero vincitore degli Europei di calcio che da pochi giorni si è trasferito al Psg. Per celebrare l'incontro, il neo campione d'Europa con la Nazionale italiana ha postato su Instagram una foto dell'evento e ha scritto a commento dello scatto: "É sempre un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi".

Nell'immagine che ha collezionato cuoricini e commenti, si vede Berlusconi con una insolita maglia blu a maniche lunghe mentre Donnarumma è vestito con dei calzoncini corti e una t-shirt bianca. Semplicissimo.

Intanto, sul Corriere della Sera, è uscito un retroscena, l'ennesimo sull'esordio di Donnarumma. A raccontarlo è stato Sinisa Mihajlovic, ovvero chi Gigio ha deciso di farlo esordire in Serie A. "Durante la settimana precedente, Berlusconi è venuto due volte a Milanello per convincermi a mettere Diego Lopez - racconta -. Io gli ho detto che aveva due possibilità: mandarmi via e mettere Diego Lopez o tenermi e vedere in porta Donnarumma. Lui mi ha tenuto. Per fortuna. Sua", ha raccontato.

