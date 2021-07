Dagospia fa il nome della modella di Mourinho: "Se la sono fatta tutti, Inter, Milan e allenatori". La bomba: "Sarà lei?"

19 luglio 2021 a

Chi è la donna dello scandalo tra Madrid e Milano. Alla fine è Dagospia a fare il nome della bellissima modella. Non può assicurarlo, ovviamente, ma sibillinamente unisce i puntini e i dettagli delle storie che rimbalzano tra Real, Inter e Milan. Ricapitoliamo: il presidente madridista Florentino Perez, in una delle sue ormai celebri "confessioni rubate" che stanno facendo discutere tutta la Spagna, aveva riferito che il tedesco-turco Mesut Ozil, ex Real, aveva "lasciato la sua fidanzata per un'altra donna, una modella di Milano". Quindi aveva riportato le parole di Josè Mourinho, ex tecnico madridista oggi alla Roma. Mou, ha spiegato Perez, "si avvicinò a Ozil e gli disse che quella ragazza se l'erano fatta tutti i giocatori dell'Inter, quelli del Milan e pure i rispettivi staff tecnici". Una iperbole da spogliatoio, probabilmente, una battutaccia da bar. Forse una esagerazione per convincere Ozil a rimettere la testa a posto. "Qualcuno ricorda - suggerisce Dagospia, malizioso - che il calciatore in quel periodo ebbe una sbandata per Aida Yespica".

Eccolo là, il nome esplosivo. La splendida Yespica, 39enne venezuelana ma praticamente italiana d'adozione, aveva già smentito le malelingue relative a un suo flirt con Ozil nell'ormai lontano 2013". "Ho conosciuto Ozil due anni fa. Prima ci siamo incontrati a Madrid in discoteca, poi lui è venuto a Milano una sola volta - ricordava in una intervista esclusiva a Sport Mediaset-. Non c'entro nulla con la sua separazione dal Real Madrid. Respingo qualunque coinvolgimento e qualunque notizia relativa a spese folli che il calciatore abbia sostenuto per me"."Di vero c'è che io e Mesut dopo l'incontro a Madrid, ci siamo scambiati i numeri di telefono. Poi una sera a sorpresa mi chiama e mi dice: 'Sono a Milano, ci vediamo?'. Così l'ho raggiunto e siamo andati a cena in uno dei locali più rinomati della città, senza nasconderci. Un locale dove all'esterno è sempre pieno di fotografi. Poi se ha usato l'aereo privato per raggiungermi, io che cosa ne posso sapere". Entrambi poi hanno riassestato la loro vita sentimentale. Resta una "bella amicizia". E nuovi veleni, a scoppio ritardato.

