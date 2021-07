Norvegia, la nazionale femminile di beach handball non vuole giocare in bikini e viene squalificata

21 luglio 2021 a

La squadra femminile di beach handball della Norvegia è stata multata perché durante una partita le giocatrici si sono rifiutate di indossare lo slip del bikini, gareggiando invece in pantaloncini non regolamentati. Lunedì 19 luglio la commissione disciplinare della Federazione europea di pallamano (EHF) ha multato la squadra di 1.500 euro, pari a 150 euro a giocatore. La multa arriva perché domenica le atlete, che hanno perso la sfida per la medaglia di bronzo contro la Spagna al campionato europeo di pallamano in Bulgaria, hanno indossato i pantaloncini invece degli slip bikini richiesti dalle regole della Federazione internazionale.

I funzionari norvegesi hanno reagito con rabbia alla notizia. "È completamente ridicolo", ha twittato il ministro norvegese per la cultura e lo sport, Abid Raja, dopo la sentenza di lunedì. "È necessario cambiare atteggiamento nel mondo dello sport internazionale macho e conservatore". Eirik Sordahl, presidente della Federazione norvegese di pallavolo, ha dichiarato all'agenzia di stampa nazionale NTB: "Nel 2021, non dovrebbe nemmeno essere un problema". Prima della sanzione, la federazione norvegese di pallamano aveva dichiarato di essere pronta a pagare la multa dopo che la squadra femminile ha consapevolmente violato i regolamenti ufficiali.

"Naturalmente pagheremmo qualsiasi multa", ha detto il presidente della Federazione norvegese di pallamano Kare Geir Lio. "Siamo tutti sulla stessa barca", ha aggiunto. Anche la giocatrice di pallamano norvegese Katinka Haltvik ha detto prima della multa che la squadra l'avrebbe pagata volentieri. Ma tutti si aspettavano una multa di 50 euro a giocatrice. Le regole IHF stabiliscono che "le atlete devono indossare lo slip del bikini" e che questi devono avere "una vestibilità aderente", essere "tagliati con un angolo verso l'alto verso la parte superiore della gamba" e una profondità laterale non superiore a 10 centimetri.

