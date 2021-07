Tokyo 2020, Franck Kessie e il gol che stupisce il mondo. Minuto 67: un grossissimo guaio per il Milan

22 luglio 2021 a

Non ha ancora rinnovato col Milan, ma intanto Franck Kessie domina già le Olimpiadi. Il centrocampista ha guidato la Costa d'Avorio al successo sofferto contro l'Arabia Saudita a Tokyo 2020, con tanto di gol spettacolare e decisivo nel secondo tempo. Una prestazione da leader incontrastato, da tuttocampista "alla inglese" che potrebbe avere due ripercussioni non troppo positive per i rossoneri: esporre Kessie ancora di più alle lusinghe di qualche big europea, dopo l'ultima stratosferica stagione, e convincerlo magari a chiedere un contratto ancora più corposo, mettendo in difficoltà la società rossonera.

Il "fattaccio" al 67'. Siamo sull'1-1 (autogol di Alamri e pareggio di Al Dawsari), gli africani devono vincere per coltivare sogni di qualificazione in un Gruppo D difficilissimo, con Brasile e Germania. E allora ci pensa l'ex Atalanta, che raccoglie palla al limite col destro, veronica e conclusione tanto potente quanto precisa sul palo lungo a battere il portiere saudita. Qualche secondo prima aveva colpito una traversa mentre qualche minuto dopo si farà ammonire per un ripiegamento difensivo.

Nelle altre partite del primo turno di questi Giochi, delude la Spagna piena di big reduci dall'Europeo: solo 0-0 con l'Egitto. Peggio ancora va alla Francia, che perde 2-0 col Messico anche a causa di un errore del milanista Kalulu sul raddoppio dei centroamericani, Oro ai Giochi di Londra 2012.

