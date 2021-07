Nicolò Zaniolo, comincia male. "Mourinho non ha per nulla gradito". Rissa in campo, filtra una voce dallo spogliatoio della Roma

22 luglio 2021 a

Nicolò Zaniolo ha già scatenato la rabbia di José Mourinho. Tutta colpa di una rissa sfiorata durante il test della Roma contro la Triestina. Il talento giallorosso infatti non ha trovato particolarmente simpatico il terzino sinistro della squadra avversaria, Walter Lopez. I due hanno proseguito a battibeccarsi durante il gioco per poi finire a litigare in una lite sedata all'istante grazie al repentino intervento di Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista ha subito placato gli animi del compagno di squadra e del difensore uruguaiano della Triestina. In tutto ciò l'allenatore della Roma ha osservato, dimostrando di non aver gradito quanto accaduto. Zaniolo era apparso a tratti nervoso. Il motivo? Il giovane calciatore non avrebbe preso bene le attenzioni eccessive dei giocatori della Triestina anche perché dopo due gravi infortuni, seppur inconsciamente, un po' di paura ancora c’è. E allora ha reagito difeso dai compagni di squadra. Per tentare la riconciliazione Mourinho ha deciso al 45’ di toglierlo insieme ad altri big.

Non a caso il ct lui sa bene che Zaniolo va seguito passo a passo, tentando di lasciare le vicende personali fuori. L'obiettivo è dunque quello di focalizzare il giovane solo ed esclusivamente sul calcio. Il resto in campo non importa.

