Tokyo 2020, Dell'Aquila in finale nel taekwondo. Ciclismo, la delusione azzurra

24 luglio 2021

Prima medaglia italiana a Tokyo 2020. Merito di Vito Dell'Aquila, in finale nel taekwondo categoria -58 chilogrammi. Il brindisino ha superato l'argentino Lautaro Guzman 29.10 e alle 14.45 giocherà per l'oro contro la sorpresa del tabellone Mohamed Jendoubi. Il numero 12 in semifinale ha battuto clamorosamente il grande favorito per la vittoria più preziosa, il numero uno al mondo Jun Jang. Speranze di medaglie azzurre anche dalla sciabola, dove Luigi Samele ha eliminato ai quarti l'altro italiano Enrico Berrè con il punteggio di 15-10.



Delusione, nella scherma femminile, per Rossella Fiamingo. La spadista è stata sconfitta ai quarti per 15-7 dalla estone Lehis ed è scoppiata in lacrime a bordo pedana, davanti ai giornalisti. "Sono tornata a essere atleta, non è bastato". Male il ciclismo azzurro, che nella gara su strada non raccoglie quanto sperato alla vigilia. Oro all’ecuadoriano Carapaz, che a 6 chilometri dal traguardo parte in solitaria e brucia il resto del gruppo. Il re del Giro d’Italia sale sul gradino più alto del podio davanti a Van Aert, argento, e al fresco vincitore del Tour de France Pogacar, bronzo. Tra gli azzurri, Bettiol è stato fermato dai crampi mentre Nibali è rimasto nelle retrovie.

