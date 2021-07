Tokyo 2020, Federica Pellegrini in semifinale nei 200 stile, ma solo con il 15esimo tempo: "Sarà molto difficile"

Deludente

La quinta Olimpiade di Federica Pellegrini non si è aperta nel migliore dei modi: quinta in batteria, penultimo tempo utile per la semifinale. Iin corsia 4, della terza batteria dei 200 metri stile libero ha chiuso in quinta posizione col tempo di 1:57.33. Un tempo lento. Ma approda comunque in semifinale col 15esimo tempo, il penultimo utile.

"Mi sembrava di fare molta più fatica di quella che facevo. Sarà una scalata. Ma domattina bisogna cambiare registro". I 200 stile libero sono la gara che le valse l'oro a Pechino 2008. E in previsione della semifinale spiega che, "sarà dura, in una corsia laterale. Tifate per me".

La Pellegrini ha nuotato nella stessa batteria di Siobhan Haughey, la forte velocista di Hong Kong, e della campionessa europea ceca Barbora Seemanova. La più veloce è l'americana olimpionica in carica Katie Ledecky in 1'55"28, seguita dalla canadese Penny Oleksiak 1'55"38, terza e quarta le australiane Madison Wilson 1'55"87 e Ariarne Titmus 1'55"88. Pellegrini va in semifinale per cinque centesimi e domani, martedì 27 luglio, cercherà l'accesso alla finale. Servirà la miglior versione dell'azzurra, non quella vista nel suo battesimo nella piscina di Tokyo. Alla vigilia aveva anche parlato del suo provato: "Le donne fanno paura a tanti uomini. Però io credo che non siano le donne a far paura ma siano gli uomini ad aver paura dell’emancipazione delle donne. Di sicuro sono più le volte in cui sono stata tradita. L’amore è un sentimento che ti porta a scegliere persone diverse indipendentemente dal periodo in cui ti trovi. Cresce con te. Il sesso è fondamentale", aveva detto in una intervista.

