Wayne Rooney, festino con la "modella" e le amiche al club privato. Beccato così, le foto-scandalo

Wayne Rooney, sposato con 4 figli, ha fatto un festino nella notte tra sabato e domenica insieme a una "modella", Tayler Ryan, e alle sue amiche, Elise Melvin e Brooke Morgan, tutte di 21 anni. Gli amici delle ragazze hanno raccontato al Daily Mail, come riporta Dagospia, che l’ex calciatore ha invitato le tre ragazze al suo tavolo "vip" nell’esclusivo club Chinawhite per "la notte più selvaggia della loro vita" anche se "non c’è stato alcun contatto sessuale, è stato solo una fantastica serata".

Taylor ha pubblicato su Snapchat per la gioia dei suoi 13.000 followers le foto di lei seduta con Rooney su un divano. Un'altra immagine mostra Rooney che indossa una felpa con cappuccio nera e jeans e agita il braccio in aria mentre tiene in mano un bicchiere di vino. Scatti che proseguono poi nella camera di un albergo di Manchester, dove Rooney però si è fatto prendere dal sonno. Le ragazze ne hanno allora approfittato per qualche scherzo "osè".

Mentre l’attaccante inglese è addormentato su una sedia, infatti, le tre si spogliano fino a restare solo con le mutande. Una di loro ha pubblicato una foto che mostra il suo lato b accanto a Rooney con la didascalia: “Mooney Rooney”. In un’altra immagine una delle ragazze fa un segno di pace accanto a Rooney mentre l'altra è sdraiata sul letto in mutande. Didascalia "Sleepy Wayne".

Quando Rooney si è svegliato si è infuriato e ha chiamato la polizia per denunciare l’accaduto. Il calciatore ha detto agli agenti di essere stato incastrato. Il fatto ha scatenato il popolo social inglese. "Quale crimine? Wayne Rooney è stato costretto sotto la minaccia delle armi a passare la notte in un hotel con due donne", ha scritto uno. E un altro ha scherzato: "Wow...se questo è un crimine iscrivimi a Gaffer! Farò un po' di quell'allenamento precampionato".

