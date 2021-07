Tokyo 2020, è un'Italia "doppio bronzo". Medaglia per la spada a squadre femminile e la Centracchio nel judo

27 luglio 2021 a

a

a

È sempre bronzo. L'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 festeggia la medaglia della spada donne a squadre, con Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio, e quella di Maria Centracchio nel judo categoria -63 kg. Riscatto nella scherma, con le italiane che battono la Cina numero uno del ranking mondiale. Medaglia numero 11 per la nostra spedizione, con 1 oro, 4 argenti e 6 bronzi. Sfida in pedana combattutissima e conclusa sul filo, 23-21, con la 22enne Federica Isola a portare la stoccata decisiva concludendo una rimonta splendida sulla Zhu. In semifinale, le italiane erano uscite sconfitte 42-34 contro l'Estonia, e in quel caso alla Isola, vera trascinatrice, non era riuscita l'impresa del recupero. In una spedizione molto difficile per questo sport, tradizionale fonte di medaglie per l'Italia ai Giochi, la squadra della scherma esce comunque con due argenti tra gli uomini (Daniele Garozzo nel fioretto e Gigi Samele nella sciabola) e il bronzo delle spadiste.

Grandi soddisfazioni, ancora una volta, dal judo, con la Centracchio che sul tatami del Budokan di Tokyo ha piegato in serie la Nomenjanahary (Madagascar), l’ungherese Ozbas agli ottavi e la polacca Agata Ozdoba-Blach ai quarti. Dopo la sconfitta con la campionessa olimpica in carica, la slovena Trstenjak, la 26enne prima molisana medagliata nella storia si conferma sorpresa del torneo battendo nella "finalina" l'olandese Juul Franssen, due bronzi mondiali in carriera e numero 11 del ranking e concludendo con un abbraccio in lacrime all'altra medagliata azzurra, Odette Giuffrida.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.