Federica Pellegrini, "si sente il profumo". Clamoroso: la Divina e Matteo Giunta, dopo Tokyo 2020 vita stravolta?

Ormai è già storia. Certo, Federica Pellegrini è storia. Ma è già storia anche quanto ha detto a caldissimo, subito dopo aver chiuso la sua pazzesca, Divina, carriera con la finalissima dei 200 stile libero a Tokyo 2020: la dichiarazione d'amore per il suo allenatore, Matteo Giunta. Una storia di cui si parlava da molto tempo, e che però non era mai stata confermata ufficialmente. Fino a poche ore fa.

"È stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro", ha spiegato, commossa, Federica Pellegrini. E ancora, ha ammesso: "Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa". Dunque, la Divina ha spiegato perché per la conferma ufficiale circa la loro relazione abbiamo dovuto attendere così tanto: "La priorità era tenere l'immagine dell'allenatore e dell'atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo".

E insomma, ora Federica Pellegrini si dedicherà a se stessa, alla famiglia, a quel desiderio che espresse tempo fa, ossia di diventare madre. Ma non è tutto: secondo quanto scritto da TgCom24, ora si sentirebbe anche il profumo dei fiori di arancio. Già, all'orizzonte ci sono le nozze con Matteo Giunta? Chissà, potrebbe essere questo il primo grande e dolcissimo passo della Federica Pellegrini ormai ex nuotatrice.

