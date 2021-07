Tokyo 2020, la (vera) ultima nuotata di Federica Pellegrini? Finisce malissimo: azzurre squalificate

28 luglio 2021 a

No, quella di Federica Pellegrini della scorsa notte non è stata propriamente l'ultima "nuotata" olimpica della Divina. Già, perché Federica è tornata in vasca nel pomeriggio, poco prima delle 14, ore italiana, per la staffetta 4x200, ovviamente stile libero.

E l'ultima nuotata è stata... stortissima. La staffetta delle azzurre è stata infatti squalificata per cambio anticipato di Anna Chiara Mascolo. Da par suo, Federica Pellegrini aveva nuotato in 1'56"81. In prima frazione ha nuotato Stefania Pirozzi 2'01"64, in seconda Anna Chiara Mascolo 1'59"81, in terza baby Giulia Vetrano 2'00"91. Perplessa la Divina al termine della gara, quando ha realizzato dai maxi-schermi di essere stata classificata.

Nella sua ultima prova individuale, i 200 metri stile libero della notte, aveva chiuso al contrario al settimo posto. Ma il risultato poco contava: contava semmai di essere stata la prima donna nella storia del nuoto a disputare la bellezza di cinque finali olimpiche in altrettante edizioni. Un record assoluto, l'ultimo trionfo di una nuotatrice leggendaria.

Dopo la gara individuale, Federica Pellegrini si è commossa, un'emozione irrefrenabile e il ringraziamento allo staff, alla famiglia, a chi si era alzato nel cuore della notte per seguirla. E ovviamente a Matteo Giunta, il suo allenatore, da tempo suo uomo e compagno, anche se soltanto ora, una volta finita la carriera, la Divina ha confermato che tra loro, sì, la storia va avanti da tempo. "Senza di lui avrei smesso prima", ha ammesso la Pellegrini. E, ora, c'è già chi parla di matrimonio...

