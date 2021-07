Tokyo 2020, i milioni di Federica Pellegrini: ecco quanto incassa in dodici mesi, cifre stratosferiche

Tommaso Lorenzini 31 luglio 2021 a

a

a

Dopo il settimo posto nei 200 stile, Federica Pellegrini ha annunciato in lacrime che con le gare e i sacrifici della vita da atleta ha chiuso, a 32 anni ha altro a cui pensare. Eppure, la Divina vuol godersi fino in fondo la sua ultima Olimpiade, non c'è verso di farla uscire dall'acqua: questa mattina ha corso la staffetta 4x100 "mista mista", domani sarà con le altre azzurre per una medaglia nella 4x100. Eppure, fuori dalla piscina, la «ragazza da un milione di dollari», come la chiama IlSole24Ore, ha già un futuro di sicuro valore.

"Si sente il profumo". Clamoroso: Federica Pellegrini e Matteo Giunta... dopo Tokyo vita stravolta?

Quel «milione di dollari», infatti, è la cifra che il 2021 porterà nelle tasche di Federica, tra contratti e ingaggi che la attendono fra spot pubblicitari, testimonial di grandi marchi, programmi televisivi. All'apice dela carriera, è stato stimato che il "brand Pellegrini" valesse 4 milioni di euro all'anno. Tra gli sponsor, Fede annovera anche accordi con Head & Shoulders, Volvo, Michelin, Named Sport e Yves Rocher, oltre ad essere protagonista di progetti speciali con Eurosport, con l'azienda di promozione e sviluppo di Livigno e con Esselunga.

La (vera) ultima nuotata olimpica della Pellegrini? Finisce malissimo: clamoroso, squalificate

La carriera sportiva, poi, formalmente si dovrebbe chiudere a Napoli, dove dal 26 agosto al 6 settembre è in programma una tappa della International Swimming League (ISL), una sorta di Champions del nuoto di cui è fra i volti principali e nella quale potrà omaggiare con un'ultima passerella i tifosi e il suo storico sponsor tecnico "Jaked", marchio che debuttava nel 2008 nel nuoto con il costumone "Super Body J01", firmato dall'azienda di proprietà delle famiglie napoletane Cimmino e Carlino.

Video su questo argomento Federica Pellegrini? Più fidanzati che medaglie olimpiche: ciò che non sapete sulla Divina (e Matteo Giunta)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.