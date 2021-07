Tokyo 2020, Antonino Pizzolato vince il bronzo nel sollevamento pesi: 24esima medaglia per gli azzurri

31 luglio 2021 a

Altro bronzo per l'Italia ai giochi olimpici di Tokyo 2020. A conquistare il podio nel sollevamento pesi è stato il siciliano Antonino Pizzolato. Il trionfo è avvenuto nella prova degli 81 kg, con una prestazione di altissimo livello: ha sollevato 365 kg nella somma dello strappo (165 kg, record italiano) e dello slancio (200 kg). L'oro è andato invece al cinese Lyu Xiaojun, 374 kg totali; mentre l'argento è stato conquistato dal dominicano Zacarias Bonnat Michel.

Si tratta della 24esima medaglia olimpica per gli azzurri. E proprio nel sollevamento pesi l'Italia continua a regalare soddisfazioni: Giorgia Bordignon ha vinto l'argento nei 64 kg mentre Mirko Zanni è salito sul terzo gradino del podio nei 67 kg. Il siciliano ha scelto di iniziare la sua finale olimpica con i 165 chilogrammi come primo peso. Decisione coraggiosa che dimostra grande sicurezza nei suoi mezzi. Il primo tentativo dell’azzurro non riesce, il secondo è quello buono: con 165 kg, Pizzolato fa segnare il nuovo record italiano di categoria nello strappo. L’ultimo sollevamento, di 168 kg, non riesce, ma lo strappo si chiude comunque con un ottimo risultato.

Meglio di Pizzolato fa soltanto Lyu Xiaojun, in grado di sollevare 170 kg, mentre il turkmeno Rejepbay Rejepov, terzo, non va oltre i 164 kg. La grande fiducia dell'azzurro si conferma nello slancio, in cui sceglie il peso maggiore di tutti per il primo tentativo: 200 kg. E raggiunge l’obiettivo. Come secondo peso opta per i 203 kg, che riesce ad alzare ma con un movimento non valido, che rende la misura nulla. All'ultimo tentativo prova allora i 210 kg, desideroso di puntare in alto: la prova si dimostra troppo difficile, ma il totale di 365 kg gli vale comunque il bronzo.

