Tokyo 2020, Marcell Jacobs scrive la storia: primo italiano di sempre in finale ai 100 metri, record Europeo

01 agosto 2021 a

a

a

Sì, Marcell Jacbos, hai già scritto la storia d'Italia. Il velocista è infatti il primo italiano di sempre a qualificarsi per una finale olimpica sui 100 metri. Corre in 9''84 facendo segnare il nuovo record d'Europa. Più veloce anche di Carl Lewis. Un'impresa eccezionale, in vista della finalissima, il via alle 14.50. Il sogno, ora, ovviamente, è quello di strappare una medaglia. Sogno che ha oggettive possibilità di realizzarsi.

Al contrario, non si qualifica per la finale Filippo Tortu: chiude al settimo posto in 10''16 e resta dunque fuori dall'ultimo atto. "Penso di aver fatto una buona gara, ma peggio di ieri. E c'è chi ha corso più veloce di me", ha affermato Tortu. E ancora: "Non sono soddisfatto ma sono orgoglioso del percorso che ho fatto. Dei sacrifici. Lavorerò per essere più competitivo tra tre anni", ha subito rinnovato l'appuntamento con i prossimi giochi.-

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.