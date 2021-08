Marcell Jacobs: "Come lo abbiamo fatto scendere sotto i 10''", il segreto svelato da Spazzini

Francesco Fredella 02 agosto 2021 a

I segreti del campione Marcel Jacobs, l’uomo più veloce al mondo che ha trionfato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sono tanti. Oggi è l’atleta più conosciuto e virale. Il più amato e invidiato. Quello che tutti vorrebbero imitare: un vero divo dello sport.

Siamo riusciti a contattare chi ha curato il suo percorso nutrizionale: Giacomo Spazzini, che ha fondato Gs Loft. “Scendere sotto i dieci secondi era il suo obiettivo”, dice Giacomo Spazzini. Il campione olimpionico ha iniziato un percorso per integrare la parte di preparazione atletica con l’integrazione alimentare. Per farlo, insieme ad un team di esperti - biologi, medici e nutrizionisti - si è affidato a Gs Loft. Ed ha centrato l’obiettivo. Il risultato lo conosciamo.

Nel corso dell’ultimo anno Giacomo Spazzini l’ha incontrato più volte. “Abbiamo aumentato di 4 kg la sua massa muscolare e diminuito del 4% la massa grassa in un anno di lavoro insieme. Tutto attraverso la corretta nutrizione. Mangiava per stare in forma, ma serviva di più per il salto di qualità. Abbiamo iniziato un percorso con l’Hybrid metod, che ho fondato personalmente. Grazie alla ciclizzazione dei nutrienti abbiamo risvegliato il suo metabolismo per scendere sotto i 10 secondi”, racconta Spazzini.

"E’ stata fondamentale per lui l’alimentazione per ottenere ottimi risultati”, dice Spazzini. “Le proteine sono servite per aumentare l’ipertrofia muscolare, i carboidrati per l’energia e i grassi a sostegno del suo assetto ormonale”. L’uomo più veloce al mondo si circonda di grandi professionisti, tutti italiani. Un vero punto di diamante per il nostro Paese, che trionfa di nuovo. Per l’ennesima volta.

