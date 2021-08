Marcell Jacobs, "la polizia italiana indaga sul suo caso". Doping, l'ultima vergognosa accusa degli inglesi

07 agosto 2021 a

Non si dà pace la stampa inglese. Dopo aver perso agli Euro 2020, l'Inghilterra deve fare i conti anche con la disfatta a Tokyo 2020. Ma il boccone è amarissimo ed ecco che l'unica soluzione è gettare fango sull'Italia. Nel mirino, in particolare, ci è finito Marcell Jacobs (già nei giorni scorsi oggetto di accuse infondate). L'edizione del 7 agosto del quotidiano The Times ha sbattuto nella prima pagina sportiva il due volte medaglia d'oro sui 100 metri (individuale e staffetta) per i legami con il suo vecchio nutrizionista. Quest'ultimo indagato per una vicenda di "traffico di steroidi anabolizzanti". "La polizia - è il titolo - indaga sul nutrizionista della stella dei 100 metri".

A occuparsi di Giacomo Spazzini anche il Daily Mail che ha intitolato la notizia così: "L'ex nutrizionista sportivo di Lamont Marcell Jacobs - che si è preso il merito della medaglia d'oro shock nei 100 metri a Tokyo - è indagato dalla polizia italiana nell'ambito di un'indagine sulla fornitura illegale di steroidi anabolizzanti". L'imprenditore bresciano, fondatore della Gs Loft, ha collaborato con l'azzurro da settembre 2020 e a Milano è al centro di un'indagine sul mercato nero di ricettari e farmaci anabolizzanti. Lo staff del re dei 100 ha però precisato che "da quando è emersa la vicenda Marcell è seguito da un altro professionista dello studio". Non solo perché Spazzini ha preso le distanze: "Io e il mio centro siamo parte lesa, abbiamo avuto la sfortuna di collaborare, tra trenta collaboratori, con un biologo che si è finto medico. Siamo indagati per truffa ai danni dello stato per 32 euro per aver prescritto un antistaminico e abuso di professione medica. Per la parte ormonale lui aveva commesso illeciti, ma io sono stato preso come capro espiatorio. Mi sono solo fidato".

Proprio Spazzini si era preso una parte dei meriti per la vittoria di Jacobs: "Da quando abbiamo iniziato insieme tutto è cambiato – si legge nel testo che accompagna un video dei due su Instagram–. Il suo corpo ha iniziato a reagire alla corretta alimentazione con Hybrid Method, il metodo che ho costruito anni fa e che costantemente innoviamo […]. Abbiamo lavorato con la ciclizzazione dei nutrienti, con il monitoraggio dei dati e delle analisi, test in pista, con feedback costanti e in tutto questo gli abbiamo insegnato il potere che la disciplina può dare in termini di risultati. Sono davvero fiero ed orgoglioso di avere fatto parte con la mia azienda a questa trasformazione".

