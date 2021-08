Tokyo 2020, il comitato costretto a dare una nuova medaglia a Miu Goto dopo il gesto dell'uomo al suo fianco

14 agosto 2021 a

a

a

Sta diventando un caso il morso del sindaco alla medaglia d'oro di Miu Goto, vincitrice delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La giocatrice giapponese di softball ha vinto battendo in finale gli Stati Uniti. Immediati i festeggiamenti nella sua città, a Nagoya. Qui la lanciatrice ha avuto modo di incontrare il sindaco Takashi Kawamura, che in quell'incontro ha preso tra le sue mani la medaglia d'oro di Goto e l'ha morsa in barba al Covid.

"Il miracolo in uno scantinato di Lucio Zurlo". Tokyo 2020, Vittorio Feltri: la storia più bella di queste Olimpiadi

Viste le numerose polemiche sollevate il comitato organizzatore ha deciso di sostituire la medaglia d'oro di Miu Goto con una medaglia d'oro nuova (e pulita). Il primo cittadino si è subito scusato dicendo che aveva agito d'impulso. Ma le scuse non sono bastate, sono arrivate ben 7 mila denunce per comportamento inappropriato e deplorevole e accusato di "mancanza di rispetto".

Dopo Tokyo 2020, trovata senza vita la ciclista Podmore, "morte evitabile": il messaggio e i terribili sospetti

Dalla loro parte anche lo schermidore Yuki Ota, argento in questi Giochi, ha scritto: "Ha mostrato una mancanza di rispetto per gli atleti. Mi dispiace, non riesco a capirlo". Una bufera che non si è ancora placata visto che tra le tante critiche c'è stata quella della Toyota, che sponsorizza la squadra cittadina di softball in cui gioca Goto. La campionessa però ha preferito non proferire parola. Magari in attesa di una nuova medaglia con cui poter sostituire quella vecchia.

Sbaglia stadio e non ha un cent. La storia più folle dalle Olimpiadi: il giamaicano vince la medaglia d'oro grazie ai soldi della volontaria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.